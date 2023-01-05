Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-генсек НАТО Расмуссен пригрозил Китаю серьезными последствиями в случае атаки Тайваня

close
100%
Global Look Press

Западные государства обязаны дать понять правительству Китая, что он получит единый ответ на попытку решения тайваньского вопроса силой, заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает Reuters. По его словам, речь идет о жестких ограничениях в экономической сфере.

«Любая попытка Китая изменить статус-кво на Тайване силовым путем должна вызвать единый ответ, и мы должны ясно дать понять это КНР сейчас <…> Китай гораздо больше зависит от глобальных цепочек поставок, чем Россия», — добавил Расмуссен.

Как указал экс-генсек НАТО, в подобных условиях разъяснение «серьезных последствий», которые ждут Пекин, станут сдерживающим фактором. Он также подчеркнул, что власти КНР якобы следят за конфликтом на Украине, анализируя его последствия.

Ранее сообщалось, что Расмуссен прилетел с официальным визитом на Тайвань.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть