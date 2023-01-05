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Палата представителей США отложила голосование по выбору спикера до полудня 5 января

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Depositphotos

Палата представителей США отложила голосование по выбору спикера до полудня 5 января, передает «Интерфакс».

Член Палаты представителей Кевин Маккарти спустя шесть голосований так и не смог обеспечить себе место спикера, так как группа из 20 республиканцев голосовала против Маккарти.

Республиканцы на выборах осенью 2022 года взяли большинство в Палате представителей, но Маккарти не смог заручиться достаточной поддержкой для поста спикера Палаты представителей.

Ранее сообщалось, что республиканец Кевин Маккарти вновь не смог стать спикером палаты представителей конгресса США, он провалил голосование за избрание на этот пост. Политик не набрал необходимой поддержки даже после призыва экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Согласно результатам голосования, в четвертый раз за демократа Хаким Джефрис проголосовали 212 членов палаты. Его вновь поддержала вся демократическая фракция, показывая единство.

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