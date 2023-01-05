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Пашинян призвал отправить в Лачинский коридор международную миссию по сбору фактов

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что в Нагорный Карабах и Лачинский коридор нужно отправить международную миссию по сбору фактов. Об этом сообщает ТАСС.

«Продолжающаяся блокада Лачинского коридора делает еще более необходимым отправку международной миссии по сбору фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор», — сказал он.

Пашинян указал, что нужно прилагать постоянные усилия в этом направлении.

По словам главы кабмина Армении, Ереван ждет более предметных шагов от международного сообщества, в том числе от постоянного члена Совета Безопасности ООН РФ, чьи миротворцы дислоцированы в Нагорном Карабахе» для разблокировки Лачинского коридора.

Ранее в МИД Армении заявили, что гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе усугубился из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора.

До этого Никол Пашинян заявлял, что ожидает от российских миротворцев дорожной карты по восстановлению движения по Лачинскому коридору. Премьер Армении выразил надежду, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе выступит с четким разъяснением ситуации по Лачинскому коридору.

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