Yonhap: дрон КНДР проник в зону у офиса президента Южной Кореи

Один из пяти запущенных КНДР в конце декабря дронов проник в бесполетную зону, установленную вокруг офиса президента Южной Кореи Юн Сок Еля в Сеуле, сообщает Yonhap.

По информации военного источника, беспилотник, оказавшийся в бесполетной зоне радиусом 3,7 км, стал одним из пяти аппаратов, запущенных северокорейскими военными через демаркационную линию, разделяющую две Кореи. Одному из них удалось долететь до Сеула, однако «к ключевым объектам безопасности» он приблизиться не смог, уточнил собеседник информагентства.

Происшествие вызвало вопросы в серьезности противовоздушной обороны Южной Кореи. Представитель военного ведомства страны подчеркнул, что такого серьезного нарушения безопасности воздушного пространства еще не было. Вторжение беспилотников выявило недостаточную готовность Южной Кореи обнаруживать, отслеживать и сбивать такие маленькие летательные аппараты, отмечает Yonhap.

Инцидент произошел 26 декабря. Южнокорейские военные подняли в воздух истребители и вертолеты, в том числе штурмовик KA-1, однако тот потерпел крушение в северо-восточном регионе страны. Беспилотникам удалось скрыться.