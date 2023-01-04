Байден назвал позором неспособность республиканцев выбрать спикера в палату представителей

Президент США Джо Байден назвал позором невозможность Республиканской партии выбрать спикера в палату представителей конгресса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста президентского пула.

«Это не моя проблема. Позорно», — сказал американский лидер.

Президент также посетовал на то, что «остальной мир наблюдает» за происходящим в американском конгрессе.

Накануне сообщалось, что повторное голосование за спикера палаты представителей США, которое состоялось впервые за почти сто лет, не выявило победителя, выборы продолжаются.

Кандидат от демократов Хаким Джеффрис набрал 212 голосов, а лидер Республиканской партии в палате представителей Кевин Маккарти всего лишь 203. Для победы необходимо было получить 218 голосов.

Последний раз спикера не смогли выбрать с первого раза в 1923 году, тогда потребовалось девять туров голосования. При этом до выбора спикера палата не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.