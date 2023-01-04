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В Иране выпустили по залог звезду фильма «Коммивояжер», обвиненную в поддержке протестов

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imdb.com

Иранскую актрису Таране Алидусти, которую задержали в декабре прошлого года по обвинению в публикации недостоверной информации и поддержке антииранских течений, выпустили под залог. Об этом сообщает агентство Isna со ссылкой на адвоката артистки Захру Минуи.

Алидусти известна по роли Раны в оскароносном фильме «Коммивояжер» (2016).

«Мой клиент был освобожден сегодня, 4 января, после внесения залога», — сказала правозащитник.

В Иране с середины сентября 2022 года идут массовые беспорядки и протесты на фоне гибели 22-летней девушки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвиняли правительство в гибели Махсы.

Ранее сообщалось, что в Иране задержали 17-летнюю Согню Шарифи из-за участия в антиправительственных протестах в доме своей бабушки в ноябре. Ее обвинили в «ведении войны против Бога».

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