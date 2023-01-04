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Президент Румынии призвал Зеленского пересмотреть закон о нацменьшинствах

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Vadim Ghirda/AP

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал главу Украины Владимира Зеленского пересмотреть закон, ограничивающий права румынского меньшинства на территории украинского государства. Об этом сообщается на сайте румынского президента.

Йоханнис в среду, 4 января, провел телефонные переговоры с украинским лидером.

«Президент Румынии много говорил о недавнем принятии Украиной закона о национальных меньшинствах, который вызвал обеспокоенность и недовольство румынских властей и представителей румынской общины в Украине», — сказано в сообщении.

Как отмечается, Йоханнис обратился к Зеленскому с просьбой «быстро найти решения для устранения этих проблем».

Главы Румынии и Украины также договорились, что министры иностранных дел двух стран проведут переговоры, чтобы найти решение проблемы.

«Зеленский выразил полную готовность к поиску решений, чтобы румынская община в Украине зеркально пользовалась теми же правами, которыми пользуется украинская община в Румынии», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах, который требовался Евросоюзом для дальнейшей евроинтеграции Украины.

Законопроект запрещает дискриминацию национальных меньшинств и гарантирует равные права вне зависимости от культуры и языка. Он обеспечивает право на получение образования на языках нацменьшинств, на свободу выражения взглядов и мыслей. При этом в законе предусмотрено ограничение этих прав, если это нужно для государственной безопасности.

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