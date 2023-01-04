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NYT: республиканцы, которые проголосовали против Маккарти, связаны с Трампом

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Global Look Press

Противникам кандидата на пост спикера Палаты представителей США республиканца Кевина Маккарти на выборах в 2020 году оказывалась поддержка бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, более половины законодателей, которые голосовали против кандидатуры Маккарти, открыто не признавали результаты президентских выборов 2020 года.

«Около 85% законодателей, голосовавших против Маккарти, были поддержаны Трампом перед промежуточными выборами 2022 года», — пишет автор, указывая, что речь идет о 17 из 20 конгрессменах.

Ранее Трамп призывал поддержать выдвижение Маккарти на пост спикера Палаты представителей США. Он добавил, что Маккарти будет работать хорошо, а может быть даже отлично.

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