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Захарова заявила, что Италия не может быть посредником между Украиной и Россией

Захарова: Италия не будет посредником между РФ и Украиной, пока помогает киевскому режиму

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Италия не может быть посредником между РФ и Украиной, поскольку эта страна «помогает кровавому киевскому режиму и занимает агрессивную антироссийскую позицию». Заявление дипломата опубликовано на официальном сайте МИД РФ 4 января.

В конце декабря премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила на пресс-конференции, что ее страна готова выступить гарантом мирного договора по Украине.

По мнению Захаровой, странно слышать предложения о посредничестве от государств, которые с самого начала российской специальной военной операции на Украине «заняли недвусмысленную и весьма агрессивную антироссийскую позицию», поддерживают Киев и оснащают его передовой военной техникой.

Италия помимо обычного вооружения и военной техники поставляет Украине противопехотные мины.

«Данные безответственные действия не только множат количество жертв, в том числе среди гражданского населения Донбасса, затягивают завершение конфликта, но и чреваты втягиванием стран НАТО в прямое военное столкновение с Россией», — высказала мнение представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что страны Запада, которые спонсируют Украину, в том числе Италия, не намерены прекращать эти действия, наоборот, они увеличивают поставки.

Дипломат подчеркнула, что с учетом занятой Италией «ангажированной позиции» Российская Федерация не может рассматривать ее ни в качестве «честного брокера», ни возможного гаранта мирного процесса».

Также Захарова заявила, что некоторые страны, предлагающие посредническую помощь для урегулирования конфликта на Украине, преследуют свои корыстные цели.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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