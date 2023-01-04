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Власти Греции заявили, что страна не откажется от своих суверенных прав в Эгейском море

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Alexandros Avramidis/Reuters

Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому в ходе брифинга в среду завил, что Афины не откажутся от своих суверенных прав в Эгейском море. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Иконому, правительство Греции действует в соответствии с международным правом и в своих интересах.

«Оно (правительство. — «Газета.Ru») действует уверенно. Наша страна — страна сильная, которая стремится к стабильности, которая не отступает в том, что касается национальных интересов и суверенитета. Нашей стране не надо угрожать и ее не запугать, ей не указывают, особенно по национальным вопросам», — казал Иконому.

Так он прокомментировал слова министра обороны Турции Хулуси Акара и представителя президента Турции Ибрагима Калына по поводу расширения территориальных вод Греции до 12 миль.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обвинил Грецию в продолжении провокационных действий.

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