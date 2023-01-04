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Захарова обвинила ряд стран в преследовании корыстных целей при посредничестве по Украине

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала мнение, что некоторые страны, предлагающие посредническую помощь для урегулирования конфликта на Украине, преследуют свои корыстные цели и пытаются получить внешнеполитические «дивиденды». Заявление дипломата опубликовано на официальном сайте МИД РФ 4 января.

По ее словам, многие страны предлагают свое участие в этом вопросе.

«Некоторые делают это искренне, другие преследуют свои корыстные цели, пытаются вклиниться в переговорный процесс для получения внешнеполитических дивидендов», — сказала Захарова.

Ранее Захарова в эфире радио «Sputnik» заявила, что США во многом оказывают влияние на судьбу европейских государств. По ее словам, это путь для европейцев к обрыву. Как указала дипломат, европейцы потрясены тем, что дальнейший путь их государств не в руках их же руководителей.

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