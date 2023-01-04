Захарова обвинила ряд стран в преследовании корыстных целей при посредничестве по Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала мнение, что некоторые страны, предлагающие посредническую помощь для урегулирования конфликта на Украине, преследуют свои корыстные цели и пытаются получить внешнеполитические «дивиденды». Заявление дипломата опубликовано на официальном сайте МИД РФ 4 января.

По ее словам, многие страны предлагают свое участие в этом вопросе.

«Некоторые делают это искренне, другие преследуют свои корыстные цели, пытаются вклиниться в переговорный процесс для получения внешнеполитических дивидендов», — сказала Захарова.

Ранее Захарова в эфире радио «Sputnik» заявила, что США во многом оказывают влияние на судьбу европейских государств. По ее словам, это путь для европейцев к обрыву. Как указала дипломат, европейцы потрясены тем, что дальнейший путь их государств не в руках их же руководителей.