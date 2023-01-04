Премьер Шмыгаль сообщил о планах создать на Украине децентрализованную энергосистему

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство рассчитывает создать в стране децентрализованную энергосистему, которая будет более защищенной от ударов ракет. Об этом сообщает издание «Судебно-юридическая газета».

По его словам, «русские атаки» толкают к коренной реформе.

Шмыгаль уточнил, что речь идет о создании миниэлектростанций и малых объектов генерации, внедренных в энергосистему, которая уже есть в стране. Политик отметил, что в 2023 году обязательная «программа-минимум» — пройти без проблем отопительный сезон, восстановить повреждения и обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры, а также усилить безопасность энергообъектов и атомных электростанций.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

Ранее 4 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев договорился о новых поставках оборудования для энергосистемы страны.