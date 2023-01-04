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Франция призвала Израиль не нарушать исторический статус святых мест в Иерусалиме

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Reuters

Франция призвала Израиль не нарушать существующий исторический статус святых мест Иерусалима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французское внешнеполитическое ведомство.

По данным агентства, МИД Франции распространил соответствующее заявление после визита министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в мечеть на Храмовой горе в Иерусалиме.

«Мы напоминаем о необходимости сохранения исторического статус-кво в отношении святых мест в Иерусалиме и подчеркиваем важность особой роли Иордании в этом отношении», — говорится в сообщении.

Во французском МИД озабочены ростом насилия в отношении палестинцев на западном берегу реки Иордан, а также политикой колонизации, проводимой Израилем.

Ранее МИД Палестины раскритиковал слова Нетаньяху о голосовании в ООН по обращению в Международный уголовный суд.

В ведомстве заявили, что такие государства в итоге «утопают в двойных стандартах и обеспечивают защиту оккупации в международном масштабе».

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