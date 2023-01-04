Глава украинского «Энергоатома» Котин призвал Киев силой забрать Запорожскую АЭС

Президент украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что Киев обязан силой вернуть себе контроль над Запорожской атомной электростанцией, поскольку создание зоны безопасности на станции не представляется возможным. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы не думаем, что это реалистично. Новый год, а эта зона (безопасности – ред.) не создана», — высказал мнение Котин.

По его словам, более реалистичным кажется возвращение станции под контроль Вооруженных сил Украины. Котин отметил, что сейчас украинские военные являются главной надеждой.

Ранее сообщалось, что резервная ЛЭП, ведущая к Запорожской атомной электростанции, была отключена поздно вечером 29 декабря из-за повреждений, вызванных обстрелом. Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что продолжает консультации с Украиной и Россией, «направленные на согласование и скорейшую реализацию плана создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, ее мощность составляет около 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля объект был взят под контроль российскими силами. Гросси неоднократно говорил о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.