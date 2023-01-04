«Энергоатом»: ООН надо отправить миротворцев на ЗАЭС, не дожидаясь зоны безопасности

Президент украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил, что ООН необходимо направить миротворцев на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) даже при отсутствии договоренности с Россией о зоне безопасности на станции, передает агентство Reuters.

Он указал, что украинские чиновники впервые предложили развернуть миротворцев без достижения соглашения с РФ о зоне безопасности на данном объекте. По словам главы компании, проблема заключается в том, что на уровне Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) «нет решения».

«Процесс не продвигается. Мы бы предложили вывести эту проблему на следующий уровень», — сказал Котин.

Он добавил, что украинские чиновники в среду, 4 января, обсудят, как поднять вопрос о миротворцах в рамках Совета Безопасности ООН.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что план по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС поможет предотвратить ядерную аварию.

До этого в Москве прошли консультации между Россией и Международным агентством по атомной энергии по вопросам взаимодействия в обеспечении безопасности ЗАЭС.

В ходе переговоров обсуждались подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на АЭС. Стороны отметили существенную близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны.