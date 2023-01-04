В правительстве ФРГ ответили на призывы к отставке министра обороны

Канцлер Германии Олаф Шольц доверяет главе минобороны страны Кристине Ламбрехт, заявил заместитель официального представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, передает ТАСС. По его словам, это касается и остальных представителей немецкого кабмина.

«Разумеется. Канцлер ФРГ хорошо и доверительно работает со всеми членами кабинета министров, это касается и министра, о котором идет речь», — отметил Бюхнер.

Комментарий представителя немецкого кабмина появился на фоне призывов к отставке Ламбрехт со стороны рядя оппозиционных политиков. Вопросы к министру обороны Германии появились после ее новогоднего обращения, в котором она под звуки салютов рассказывала об итогах 2022 года, в том числе конфликте на Украине.

Ранее сообщалось, что лидеры крупнейшего оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц и Маркус Зедер выступили за отставку Ламбрехт.