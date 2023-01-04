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В кабмине Греции заявили, что страна не пойдет на уступки Турции в Эгейском море

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Depositphotos

Официальный представитель кабмина Греции Иоаннис Иконому заявил, что страна не пойдет на уступки Турции в своих правах в Эгейском море. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, Греция действует на основании международного права и исходя из своих национальных интересов, и она не готова идти на уступки в сфере своего суверенитета.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Греция пытается представить свои противоречия с турецкой стороной как проблемы Анкары с НАТО, США и Евросоюзом.

Акар заявил, что Греция перестала участвовать во встречах по консультативным вопросам, мерам доверия и процедурам по НАТО и старается предотвратить их проведение. По мнению министра, теперь все поняли «уловки греческой стороны» и впредь будут более осторожны в этом отношении.

Глава Минобороны Турции добавил, что Греция столкнулась с разными родами скандалов: это и скандал с прослушкой, иммиграционный и коррупционные скандалы.

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