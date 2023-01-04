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Автор AT Маккэнн: конфликт на Украине доказал необходимость выхода США из НАТО

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Kevin Lamarque/Reuters

Обозреватель электронного журнала The American Thinker Стив Маккэнн сообщил, что после завершения конфликта на Украине, США должны будут выйти из НАТО и перестать принимать участие в обеспечении безопасности стран Европы.

«Почему Соединенные Штаты, переживающие безудержную инфляцию и непостижимый рост долга, оплачивают подавляющую часть расходов, а не европейские страны?» — задается вопросом журналист.

По мнению обозревателя, ответ кроется в существовании Североатлантического альянса и уверенности правящего класса США в том, что они должны защищать Европу во что бы то ни стало. Он также добавил, что целью создания альянса была защита Западной Европы и Соединенных Штатов от агрессии СССР, однако после его распада Вашингтон не стал покидать НАТО.

В статье говорится, что после распада Советского Союза Вашингтон потратил порядка триллиона долларов на расходы НАТО. Автор материала просит американское правительство перестать тратить большие суммы денег налогоплательщиков США на оборону Европы и украинский конфликт, а сконцентрироваться на борьбе с КНР.

Ранее обозреватель журнала American Thinker Андреа Уидбург написала, что американская элита ставит Украину выше интересов народа собственного государства, так как считает ее центром для отмывания денег.

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