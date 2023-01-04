В сейме Литвы указали на отсутствие оснований для закрытия границы для белорусов

Вице-спикер сейма Литвы Витаутас Миталас заявил, что по-разному оценивает поездки россиян и белорусов в страну, передает ТАСС. По его словам, он не видит причин вводить жесткие ограничения в отношении граждан Белоруссии.

«Инициативы политиков с призывом все запретить вызывают вопросы о том, есть ли основания для таких решений <…> Я бы смотрел на ситуацию с Белоруссией, на вопрос пересечения границы иначе», — указал Миталас.

Как отметил вице-спикер сейма Литвы, ряд евродепутатов настаивают на принятии для белорусов таких же запретов, как и для россиян. Он также добавил, что эти меры объясняют угрозами безопасности.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу Совета Министров и министерства иностранных дел о пролонгации на 2023 год безвизового режима для граждан Латвии, Литвы и Польши.