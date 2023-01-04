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Избранный конгрессмен решил поклясться в верности конституции США на комиксе о Супермене

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J. Scott Applewhite/AP

Избранный член палаты представителей конгресса США от штата Калифорния Роберт Гарсия собирается во время своей присяги отказаться от традиционного использовании библии, передает Fox News. По информации телеканала, конгрессмен поклянется в верности конституции США с помощью трех предметов — фото своих родителей, погибших во время пандемии коронавируса, копии документа о получении американского гражданства и редком комиксе о Супермене.

«Буду с гордостью приведен к присяге перед конгрессом на основании конституции США. Под текстом конституции будут 3 пункта, которые очень много значат для меня лично. Фотография моих родителей, которых я потерял из-за covid, мое свидетельство о гражданстве и оригинальный первый номер комикса «Супермен», — заявил Гарсия.

Как рассказал сам конгрессмен, именно с помощью графических романов о Супермене он научился читать и писать на английском языке. При этом Fox News подчеркивает, что оригинал первого номера комикса Гарсия решил взять на время своей присяги из библиотеки конгресса.

Ранее сообщалось, что повторное голосование за спикера палаты представителей США, которое состоялось впервые за почти сто лет, не выявило победителя, выборы продолжаются.

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