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Польша хочет заручиться поддержкой США в вопросе репараций от Германии

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Mateusz Slodkowski/Global Look Press

Заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшава хочет заручиться поддержкой США в вопросе получения репараций от Германии за ущерб Второй мировой войны. Об этом он сообщил агентству РАР.

С этой целью Мулярчик отправится с визитом в США в конце января – начале февраля.

Он добавил, что отказ обсуждать репарации «говорит о слабости немецкой дипломатии». По его мнению, Германия «боится дискуссии или дебатов» на эту тему.

Ранее Мулярчик заявил агентству РАР, что отказ Берлина обсуждать с Варшавой вопрос репараций демонстрирует неуважительное отношение к полякам.

Власти ФРГ официально отказали Польше в переговорах о репарациях.

Мулярчик отметил, что в дипломатической ноте Берлина отсутствует юридическая аргументация, а ответ в одном предложении свидетельствует о неуважительном отношении к Польше.

Власти Польши требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. В правительстве ФРГ неоднократно заявляли, что не собираются ничего платить и указывают, что Варшава отказалась от репараций в 1953 году.

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