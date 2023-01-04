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В Латвии заявили, что не может быть и речи о возвращении лицензии «Дождю»*

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что речи о возвращении лицензии телеканалу «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Латвийское радио.

По словам Аболиньша, в настоящее время в инфопространстве Латвии доминирует русский язык, но необходимо наращивать вещание на латышском.

Он также подчеркнул, что возвращение лицензии «Дождю» невозможно, так как телеканал серьезно нарушил закон.

«Никакие разговоры о возвращении лицензии невозможны, поскольку телеканал «Дождь» серьезно нарушил закон. Решение сейчас в силе. (Ситуация. — «Газета.Ru») с нашей стороны измениться не может», — сказал чиновник.

Он добавил, что в Латвии зарегистрировано 252 средства массовой информации. При этом 127 из них доступны также на русском языке, а на латышском языке доступны только 42.

Ранее сообщалось, что власти Латвии решили сохранить рабочие визы сотрудникам «Дождя».

*   организация включена Минюстом в список иноагентов
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