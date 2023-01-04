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Президент Эстонии ответил на вопрос о борьбе с русским языком

Президент Эстонии Карис: нет причин бороться с русским языком на фоне событий на Украине

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Эстонии Алар Карис заявил в интервью телеканалу ETV+, что не видит причин бороться с русским языком на фоне происходящих на Украине событий.

Ведущий телеканала отметил, что после начала российской спецоперации на Украине стали появляться предложения меньше уделять внимания изучению русского языка. Карис ответил, что не согласен с такой позицией.

«Я не вижу причин бороться с языками. Русский язык сам по себе — культурный язык. И русский нужно начинать учить раньше, чем другие языки, потому что у него другой алфавит и его сложнее освоить. Нет причин бороться с языками, как нет причин бороться и с русской литературой», — пояснил президент Эстонии.

Он также добавил, что винить в чем-либо язык не стоит.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас называла отказ от русскоязычного образования вопросом безопасности.

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