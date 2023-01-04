В Турции поддерживают продолжение трехсторонних переговоров по Сирии

Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что рассчитывает на разумное продолжение переговоров со своими коллегами из России и Сирии, передает РИА Новости. По его словам, Анкара на трехсторонних переговорах в Москве, которые состоялись в декабре прошлого года, заверила, что не будет делать что-то «против наших сирийских братьев».

«Наша позиция на встрече в Москве — это защита нашей страны и нашего народа. Мы выразили нашу решимость нашим собеседникам: для нас не может быть и речи о том, чтобы делать что-либо против наших сирийских братьев, как в Турции, так и в Сирии <…> Мы надеемся, что процесс будет продолжаться разумным и логичным образом», — отметил Акар.

Как указал министр обороны Турции, он призывал своих коллег из России и Сирии не полагаться на «нереалистичные новости» по ситуации в регионе. Он также подчеркнул, что уверен в продолжении диалога сторон.

Ранее СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается переговорить с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, предложив посредничество по диалогу России и Украины.