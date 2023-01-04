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Эксперт Бахтизин: США спровоцировали конфликт на Украине, боясь сближения России и ФРГ

Эксперт Бахтизин: конфликт на Украине вызвали опасения США из-за сближения РФ и Германии

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ЦЭМИ РАН

Директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин в интервью РИА Новости заявил, что одной из причин конфликта на Украине были опасения Вашингтона насчет возможного сближения России и Германии.

«Как математик, я далек от теорий заговоров, но есть точка зрения, согласно которой одной из многих причин конфликта на Украине были опасения Вашингтона насчет сближения России и Германии, от которого роль обеих стран значительно бы возросла», — считает Бахтизин.

По его словам, укрепившийся союз Германии и России мог бы взаимно усилить эти две страны и помешать интересам США в Европе и во всем мире. Теоретически Германия могла бы воспользоваться дешевыми российскими энергоносителями, а Россия — получить выгоду от передовых немецких технологий.

Ранее Альберт Бахтизин заявил, что России не следует рассчитывать на дружественные страны в решении геополитических задач и противоборстве с Западом.

Он указал на законы человеческого социума, которые заставляют членов группы дружить с наиболее сильным — в связи с этим России необходимо самостоятельно становиться сильной за счет богатых внутренних резервов и возможностей.

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