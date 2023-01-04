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Японский премьер на саммите G7 призовет к санкциям против РФ и помощи Украине

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония на саммите G7 в Хиросиме подтвердит санкционный курс в отношении России и важность помощи Украине. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, Япония также выступит за сотрудничество со странами так называемого глобального юга, которые пока не присоединяются к санкциям против России.

Кисида также высказался об угрозах ядерным оружием со стороны РФ, отметив, что хочет с помощью саммита в Хиросиме, на которую в 1945 году была сброшена атомная бомба США, послать сигнал о стремлении к миру без ядерного оружия.

Ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что страна в качестве председателя G7 в будущем году будет работать над сохранением и усилением антироссийских санкций, а также оказанием помощи Украине. Об этом он сообщил во время встречи глав внешнеполитических ведомств этого неформального объединения.

Также Хаяси во время мероприятия повторил неоднократно отвергнутые Россией утверждения об угрозе применения ядерного оружия со стороны РФ.

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