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Захарова рассказала, как США толкают Европу к обрыву

Представитель МИД РФ Захарова: будущее Европы формируется не в Брюсселе, а в Вашингтоне

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США во многом оказывают влияние на судьбу европейских государств, передает «Sputnik». По ее словам, внутри ЕС есть понимание, что у них нет возможности повлиять на эту ситуацию.

«Это путь для европейцев к обрыву, что их уже подтолкнули к обрыву, и уже дороги обратно — в то собственное благополучие, ту собственную канву развития, которую они нацелили — нет и никогда больше не будет. Впереди колоссальная перезагрузка. Как она будет происходить, по какому сценарию — еще никто не знает. Многие в Европе это понимают, но они не имеют права спросить или задать вопрос, а уж тем более опротестовать. Это будущее формируется не в Брюсселе, это будущее формируется в Вашингтоне», — отметила Захарова.

Как указала представитель МИД России, европейцы потрясены тем, что дальнейший путь их государств не в руках их же руководителей. Она также добавила, что в ЕС прекрасно понимают текущую ситуацию.

«Они в шоке от того, что их судьба находится в руках не их правительств. И они никак не могут понять, на каком историческом моменте они делегировали право управлять собой за океан. Они прекрасно понимают, что свою судьбу они вообще не могут формировать <…> Они не знают, как они завтра будут жить, и какое решение за них примут в Вашингтоне», — подчеркнула Захарова.

Ранее внук экс-президента Франции, генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что Запад заранее планировал «заговор» против России.

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