РИА Новости: Эрдоган планирует снова предложить Путину посредничество Турции по Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонных переговоров 4 января с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским планирует вновь предложить посредничество по переговорам, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, Эрдоган намерен продолжить усилия по возобновлению переговорного процесса для достижения прекращения огня, и сегодняшний разговор «не станет исключением».

Также Эрдоган хочет обсудить предложенный Москвой проект газового хаба в Турции, через который можно будет направить поставки газа с поврежденных «Северных потоков».

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что республика приступила к работам по проекту российско-турецкого газового хаба.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб для поставок в Европу.

Министр подчеркнул, что Анкара намерена воспользоваться этим проектом, и для этого есть все возможности. Он высказал предположение, что со временем страны Европы могут проявить интерес к этому хабу.

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