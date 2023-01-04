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В США отказались считать гарантом переговоров по Украине сохранение за РФ новых территорий

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Emily Elconin/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что сохранение в составе России новых территорий не может быть основанием и гарантией для переговоров между РФ и Украиной. Ее слова приводит пресс-служба американского правительства.

«Трудно всерьез воспринимать идею о готовности РФ к добросовестной дипломатии, когда они удваивают ставки, <...> аннексируя украинскую территорию и настаивая на ее сохранении [в составе РФ]», — отметила она в ходе брифинга.

По словам Жан-Пьер, Соединенные Штаты сейчас видят свою задачу в «поддержке Украины на поле боя». Кроме того, власти страны уверены, что основой для справедливого мира является соблюдение принципов ООН о суверенитете и территориальной целостности.

«Мы все поддерживаем установление справедливого мира», — резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой лишь при выполнении ряда условий со стороны РФ, включая возврат территорий, возмещение ущерба и гарантии, в том числе исключение повторения боевых действий на территории Украины, а также меры в отношении военных преступников.

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