Офицер 2-го армейского корпуса Андрей Марочко заявил, что разведка ЛНР узнала о размещении артиллерийского подразделения ВСУ с советским оружием в городе Часов Яр в ДНР. Об этом он сообщил ТАСС.

Как утверждает Марочко, у подразделения есть советские орудия Д-20, гаубицы 2А65 «Мста-Б» и 2А18. По его мнению, это оружие Украине могли передать страны бывшего Варшавского договора.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что Украина может перебрасывать американские РСЗО HIMARS на Кременское направление в Донбассе, что увеличивает риск удара по Луганску.

При этом он подчеркнул, что к этим данным стоит относиться крайне серьезно, так как с некоторых позиций можно нанести огневое поражение по окрестностям Луганска.

До этого Андрей Марочко заявлял, что на Краснолиманском направлении в Донбассе удалось ликвидировать группу украинских диверсантов.