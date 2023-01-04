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Премьер Японии Кисида заявил о «переломной точке» в истории из-за коронавируса и СВО

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что международное сообщество находится сейчас в «переломной точке» истории в связи с конфликтом на Украине и пандемией коронавирусной инфекции. Его слова в преддверии саммита G7 в Хиросиме приводит пресс-служба главы кабмина страны.

«Проблемы, стоящие перед международным сообществом, включают глобальную экономику, энергетическую и продовольственную безопасность, региональные вопросы, включая Украину и Индо-Тихоокеанский регион, ядерное разоружение и нераспространение, экономическую безопасность и глобальные проблемы, такие как изменение климата, здравоохранение и развитие», — пояснил премьер.

Политик напомнил, что Япония будет председательствовать в G7 в течение всего года, и пообещал в этом качестве «продемонстрировать миру сильную волю G7 с тем весом, который останется в истории».

«Мы будем решительно отвергать попытки в одностороннем порядке изменить статус-кво с помощью силы, угрозы применения ядерного оружия и его применения, и будем поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве права», — добавил Кисида.

Ранее японская газета Nikkei писала, что Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите «Большой семерки» (G7), который пройдет 19-21 мая в Хиросиме. Для японских властей координация действий G7 по ситуации на Украине является важным шагом в подготовке к возможному конфликту вокруг Тайваня, говорится в статье.

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