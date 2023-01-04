Сенатор-республиканец Рубио считает, что некомпетентность элит подвела США к краю пропасти

Сенатор-республиканец Марко Рубио объяснил, что годы правления некомпетентных элит в США привели страну к краю пропасти. Об этом он написал в статье для издания The American Conservative.

По его мнению, американские правящие элиты больше заинтересованы в накоплении власти, чем в повышении уровня жизни граждан страны.

«Сообщества были опустошены, институты разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее благо игнорируется», — высказался Рубио.

Как отметил сенатор, список уязвимых мест Соединенных Штатов «очень длинный».

Рубио выразил мнение, что для спасения США необходимо наладить национальную экономику и возвратить в страну ключевые сферы производства с помощью «агрессивной проамериканской промышленной политики».

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что США могут столкнуться с геополитической катастрофой, если президент Джо Байден решит запретить экспорт нефти и нефтепродуктов союзникам.