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Внук де Голля заявил о подготовке Западом «заговора» против России

Внук генерала де Голля: Запад заранее спланировал санкции и экономическую войну против РФ

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Michel Lipchitz/AP

Запад заранее планировал «заговор» против России. Таким мнением в интервью изданию AgoraVox поделился внук экс-президента Франции, генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Он указал в свою очередь на количество и глубину санкционных мер. Все это, считает представитель Франции, показывает спланированность этих действий очень давно.

«Это, по сути, самая настоящая экономическая война, выгоду от которой получают американцы», — заявил Пьер де Голль.

По его оценке, Россия не виновата в беспрецедентном экономическом и финансовом кризисе. Ответственность за это должны нести ЕС и США. Они же пытаются возложить вину на Москву.

«Русские просто защищаются, потому что против них вынесено 11000 санкций, плюс девятый пакет», — указал де Голль. Он назвал законным и естественным то, что «русские защищаются» в ответ на такое давление.

Ранее автор американского журнала The National Interest Мария Гринберг заявила, что санкции, введенные против России, не смогут разрешить украинский кризис, и назвала несколько причин того, почему такая многолетняя практика ограничений России не увенчалась успехом.

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