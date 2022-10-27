Медведев назвал Украину «разменной монетой в большой американской игре»

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Украина является «разменной монетой в большой американской игре». Об этом сообщается в Telegram-канале российского политика.

Медведев добавил, что уже в следующем месяце в Соединенных Штатах состоятся выборы.

«Для нынешней команды [президента США Джо] Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна — ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре», — заявил заместитель председателя Совбеза России.

По утверждению Медведева, «жизнями украинцев политики платят и за бесконечные поставки американского оружия».

«Страдают и наши люди. Но только разница в том, что наши люди будут отомщены», — обратил внимание Медведев.

Ранее Медведев раскритиковал людей, сомневающихся в праве страны защищать национальные интересы. По его словам, речь также и о тех, кто сомневается в необходимости защиты жизней соотечественников.