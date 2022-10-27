В Новой Зеландии арестовали напавшую на офис премьер-министра женщину

close
100%
Toby Melville/Pool Photo via AP

В Новой Зеландии полицейские арестовали женщину, напавшую на офис премьер-министра страны Джасинды Ардерн в Окленде, сообщила радиостанция Radio New Zealand.

Как утверждает СМИ, на офис напала 57-летняя жительница мегаполиса. Она разбила окна и двери и бросила внутрь дымовую шашку, а затем быстро скрылась с места инцидента. Злоумышленница попала в поле зрения камер уличного наблюдения, запись с которых позволила правоохранителям оперативно установить личность нападавшей.

По данным полицейских, ее арестовали дома, ей предъявили обвинение в умышленной порче имущества.

По имеющейся информации, в момент нападения в здании не было сотрудников, в результате инцидента никто не пострадал.

Как отметил пресс-секретарь премьер-министра страны, Ардерн уже известно о произошедшем, она ожидает дальнейших подробностей от полиции.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии чиновникам запретили использовать сложную лексику.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть