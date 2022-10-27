NI: Австралия ослабила единство Запада против России решением по Западному Иерусалиму

Обозреватель National Interest Майкл Рубин считает, что Австралия, отказавшись признать Западный Иерусалим столицей Израиля, ослабила единство Коллективного Запада против Российской Федерации.

По мнению журналиста, соответствующим решением австралийские власти сыграли на руку палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, который во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Казахстане обсудил неумение США быть посредником в палестино-израильских переговорах.

Рубин указал, что решению Австралии могли бы не придавать столько значения, если бы оно не было принято спустя менее чем через неделю после того, как Аббас поддержал действия России, в том числе на Украине.

Журналист также предположил, что австралийские власти оповещают о готовности изменить политику в отношении Израиля и Палестины, возможно, они вовсе признают палестинскую государственность. Автор статьи отметил, что это подтвердило бы логику признания Российской Федерации Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР.

18 октября министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг подтвердила отмену решения предыдущего правительства о признании Иерусалима столицей Израиля. Нынешнее левоцентристское правительство Австралии считает, что окончательный статус Иерусалима должен быть урегулирован с помощью мирных переговоров. Таким образом, пришедшие в мае 2022 года власти отменили решение предыдущего правительства о признании Западного Иерусалима столицей Израиля. Посольство же Австралии всегда находилось в Тель-Авиве.

В Израиле назвали «жалким решением» отказ Австралии от признания Иерусалима израильской столицей.