Экс-сотрудник Белого дома рассказал, как Путин разрушил планы Вашингтона по Крыму

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Путин разрушил план США лишить Россию выхода к морям

close
100%
Сергей Бобылев/РИА «Новости»

Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс написал на своем сайте, что президенту России Владимиру Путину удалось предотвратить план США по недопущению Москвы к морям.

Американский чиновник отметил, что до 2014 года Россия арендовала военно-морские базы в Крыму. Однако Путин предвидел опасность, которая грозила интересам России после госпереворота в Киеве, уточнил Робертс.

Путин полагал, по словам экс-сотрудника Белого дома, что новые киевские власти разорвут договор. Таким образом Россия бы лишилась выходов к Черному и Средиземному морям. Робертс убежден, что референдумы в Крыму и Севастополе – правильное решение, и подавляющее большинство жителей поддержали воссоединение субъектов с Российской Федерацией.

В начале октября британский таблоид The Sun составил четыре сценария ответа США и НАТО на гипотетическое применение Россией ядерного оружия.

Есть варианты, при которых Запад может нанести ограниченный ядерный удар по Крыму и Черноморскому флоту.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть