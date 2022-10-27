Кулеба назвал несправедливыми заявления республиканцев о сокращении помощи Киеву

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти обеспокоены возможным сокращением поддержки Киева со стороны США, которое не исключают ряд представителей Республиканской партии, передает РИА Новости. По его словам, в Киеве подобные шаги считают несправедливыми.

«Мы обеспокоены этими заявлениями [со стороны Республиканской партии]. Мы считаем, что они несправедливы. Но я думаю, что мы это исправим, и я уверен, что мы эффективно справимся с этими рисками, и помощь Украине не будет сокращена», — отметил Кулеба.

Информация о том, что республиканцы планируют изменить подход к поддержке Украины, появилась в середине октября. Ряд представителей партии не исключили, что финансирование Киеву будет пересмотрено, если политическая сила сможет одержать верх на промежуточных выборах в конгресс — то есть получит контроль над палатой представителей и сенатом.

Ранее СМИ сообщили, что страны Европы опасаются разрушения единства Запада в вопросе поддержки Украины в случае победы республиканцев на выборах в конгресс.

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