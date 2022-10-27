Небензя: РФ не услышала ничего правового в аргументах за расследование по БПЛА на Украине

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Andrew Kelly/Reuters

Постоянный представитель России при Организация Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что РФ не услышала ничего правового в аргументах за проведение расследования по беспилотникам на Украине. Об этом он сообщил в ходе заседания Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

«Мы сегодня не услышали ничего правового в выступлениях тех стран, которые затребовали расследование от Секретариата. Все те же лукавые рассуждения об обязанности Секретариата откликаться на запросы стран-членов», — сказал Небензя.

При этом постпред также отметил, что Секретариат должен отвечать на запросы стран-членов, однако он должен действовать на основе «ясного и четкого мандата и Устава ООН, а не на основе пожеланий отдельных стран».

Ранее Небензя вновь назвал фейками заявления о применении российскими военными иранских дронов на Украине.

В последнее время ряд западных государств и Украина активно обвиняют Тегеран в передаче России вооружений, в том числе беспилотников. В частности, страны Евросоюза приняли антииранские санкции за «военную поддержку» российской стороны, а в США пообещали рассмотреть возможность введения схожих мер. В то же время Москва и Тегеран последовательно опровергают все подозрения по этому вопросу.

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