Берлускони заявил, что у него родился 17-й внук

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Global Look Press

Бывший итальянский премьер-министр, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони впервые выступил в сенате республики, спустя девять лет после его исключения из состава верхней палаты парламента на фоне обвинений политика в мошенничестве, передает ТАСС. По информации агентства, в ходе своей речи он отметил, что у него родился 17-й внук.

«Я счастлив быть здесь и еще больше счастлив сегодня, потому что три часа назад у меня родился семнадцатый внук. Я глубоко удовлетворен, что спустя девять лет могу взять слово в Сенате», — указал Берлускони.

Как отметил экс-премьер Италии, его выступление в верхней палате итальянского парламента стало возможным благодаря тому, что народ государства сделал выбор в пользу правоцентристской коалиции на выборах, частью которой является его партия.

Ранее Берлускони заявил, что конфликт на Украине откатил отношения России и Европы ко времени до 2002 года.

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