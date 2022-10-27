Кирби заявил о намерениях США победить Китай в рамках стратегической конкуренции

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США намерены одержать победу над Китаем в рамках стратегической конкуренции. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Это стратегическая конкуренция, которую, как верит президент, Соединенные Штаты могут выиграть. Это также представляет конкретные угрозы и вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе, к которым мы готовы», — сказал Кирби.

Он также отметил, что в США уверены в наличие общих интересов с Китаем, по которым страны могут сотрудничать.

Ранее глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты и КНР хотят порядка на международной арене, но Пекин выступает за «антилиберальное» мироустройство.

16 октября председатель КНР Си Цзиньпин говорил, что Коммунистическая партии Китая выступает против гегемонизма и политики грубой силы.

Он также обратился ко всем странам с призывом содействовать миру, развитию и справедливости.