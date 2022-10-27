Зеленский попросил украинцев ограничить потребление электричества из-за дефицита

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей государства ограничить потребление электроэнергии, передает УНИАН. По его словам, украинцы должны сознательно подходить к использованию электричества на фоне дефицита в общей энергосистеме.

«Сейчас нужно сознательное потребление энергии всеми украинцами. Выберите, пожалуйста, каждый свою схему ограничения потребления электричества, пока в общей энергосистеме есть дефицит», — отметил Зеленский.

Как указал президент Украины, во многих городах и районах страны происходят аварийные отключения энергоснабжения, приходится ограничивать потребление энергии. Зеленский также подчеркнул, что благодарен работникам энергоотрасли, которые пытаются стабилизировать работу энергосистемы страны.

Ранее сообщалось, что на Украине более 1,3 млн человек остались без света из-за проблем с энергосистемой государства, вызванных попаданием ракет в объекты энергетической инфраструктуры.

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