Песков подтвердил, что Путин выступит на пленарной сессии «Валдая»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент выступит, будет обширное выступление», — сказал Песков.

Он отметил, что также глава государства ответит на вопросы участников.

«Все это обещает стать весьма и весьма важным мероприятием», — добавил представитель Кремля.

В этом году заседание клуба проходит 24–27 октября в Москве. Его тема: «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Несколько дней назад в Кремле анонсировали выступление Путина на «Валдае», однако не сообщили – будет ли оно очным или по видеосвязи.

Кроме того, Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, почему в заседании клуба «Валдай» в этом году участвуют представители из разных стран мира, отметил, что это связано с уникальным форматом валдайского клуба.