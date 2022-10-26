Байден заявил, что армия помогает США вести за собой мир с помощью дипломатии

close
100%
Evan Vucci/AP

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат вести мир с помощью дипломатии, которую подкрепляет Пентагон. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи с представителями Пентагона Байден заявил, что Штаты лидируют на мировой арене в эпоху меняющегося мира. По словам американского президента, США продолжат вести за собой остальных и продолжат с помощью дипломатии, которая подкреплена лучшей боевой силой в мире.

Ранее стало известно, что Министерство обороны США провело успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия. 

Отмечается, что в рамках испытаний проводилась оценка навигационного оборудования и коммуникационной работы гиперзвукового оружия, а также «усовершенствованных материалов», устойчивых к нагреванию в «реалистичной гиперзвуковой среде».

До этого Министерство обороны Соединенных Штатов заявило, что Вашингтон передаст Украине боеприпасы к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и 23 тыс. артиллерийских снарядов в рамках нового пакета военной помощи на $725 млн.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть