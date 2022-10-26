Кабмин Германии одобрил проект по легализации каннабиса

Правительство Германии в среду опубликовало проект по легализации употребления каннабиса для дальнейшего внесения на рассмотрение в Еврокомиссию, в документе перечислены условия и ограничения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Федеральное правительство хочет разрешить подконтрольную продажу каннабиса взрослым для личного потребления, уделяя особое внимание защите молодежи и здоровья. С этой целью кабинет одобрил проект документа, который содержит ключевые условия и должен стать основой будущего законопроекта», — говорится в заявлении кабмина.

Среди главных условий германский кабмин называет реализацию не более 20-30 грамм в руки в лицензированных точках, где гарантируется качество продукта без вредных примесей. Перед продажей должна будет проводиться проверка возраста. Под строгим надзором должны будут находиться лицензионные поставщики и производители, чтобы ограничить сферу влияния организованной наркопреступности и черного рынка. Реклама наркотика при этом будет строго запрещена.

Ранее Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек призвал канцлера Германии Олафа Шольца остановить легализацию каннабиса.