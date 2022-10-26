Берлускони заявил, что конфликт на Украине откатил отношения Европы и России на 20 лет

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что конфликт на Украине откатил отношения России и Европы ко времени до 2002 года. Об этом он сообщил во время выступления в Сенате национального парламента, передает РИА Новости.

«Конечно, в этой ситуации мы можем быть только с Западом в защите прав такой свободной и демократической страны, как Украина. Мы должны работать на мир, и мы будем делать это в полном согласии с нашими западными союзниками и уважая волю украинского народа. В этом наша позиция тверда и ясна и не может быть подвергнута сомнению никем, по какому бы то ни было основанию», — добавил он.

Ранее сообщалось, что новое правительство Италии не станет отказываться от поддержки Украины и идти на уступки России. Об этом заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

По ее словам, если Рим поддастся шантажу президента РФ Владимира Путина в области энергетики, то это не решит его проблемы.

Как указала премьер Италии, ее правительство, которое будет приведено к присяге в конце октября, сосредоточится на том, чтобы помочь итальянцам, страдающим от последствий энергетического кризиса. Мелони также подчеркнула, что финансовую поддержку получат как семьи, так и компании.