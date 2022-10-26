Госдеп: США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия

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Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты не располагают какими-либо данными, которые могли бы указывать на возможную подготовку России к применению ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Патела, у Штатов нет никаких причин изменять готовность ядерных сил, а также не существует никаких указаний на то, что Российская Федерация планирует применить ядерное оружие.

Ранее президент России Владимир Путин понаблюдал за тренировкой сил стратегического сдерживания и заслушал доклад главы Минобороны Сергея Шойгу.

Как сообщил Сергей Шойгу, под руководством российского главы также состоялась тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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