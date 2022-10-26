Парламент Сербии утвердил новое правительство республики во главе с Аной Брнабич

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Парламент Сербии большинством голосов утвердил новый состав правительства республики во главе с премьер-министром Аной Брнабич, передает ТАСС.

«Из 225 депутатов, приступивших к голосованию, за предложение проголосовало 157 народных депутатов, против 68, воздержавшихся не было, отсутствовали 25 депутатов. За проголосовало 157 депутатов, что составляет большинство, парламент утвердил правительство, поздравляю», — заявил спикер парламента Владимир Орлич.

Ранее президент Александар Вучич объявил новый состав правительства Сербии и зачитал имена министров на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии.

До этого вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович призвала будущий кабмин страны согласовать с Евросоюзом политику по отношению к России.

Михайлович указала: «Когда посмотрите на карту Европы, Сербия находится в Европе, и ей место в Европе. Наша политика — евроинтеграция и членство в ЕС». Она добавила, что нет дилеммы в том, согласовываться с политикой Евросоюза или нет.

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