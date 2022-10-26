Глава МИД Венгрии выразил надежду на контакты России и США по Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что власти России и Соединенных Штатов «серьезно рассмотрят» возможность контактов для выработки решения вокруг Украины. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Очень надеемся, что и российские, и американские власти наконец серьезно рассмотрят возможность проведения встречи друг с другом для обсуждения этого вопроса, а также прихода к решению, которое обеспечит мир, а всем угрозам и опасностям будет положен конец. Мир — единственное решение», — сказал он.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает возможность установления предельной цены на российский газ, считая, что такой шаг может спровоцировать сокращение поставок в Европу и, как следствие, рост цен.

По его словам, снижение объемов поставляемого газа неизбежно приведет к росту цен на «голубое топливо».

До этого Сийярто заявлял, что страна «абсолютно заинтересована» в выстраивании энергетического сотрудничества с Россией.