Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию продлить «зерновую сделку»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены альянса призывают Россию продлить «зерновую сделку».

Глава Североатлантического альянса попросил обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся странам.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Ранее постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов допустил, что Россия откажется от «продуктовой сделки», если условия по экспорту зерна и удобрений из РФ не будут выполнены. Он отметил, что Москва уже направила письмо генсеку ООН Антониу Гуттеришу со списком претензий по данному вопросу.